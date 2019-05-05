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İsrail Gazze'de bir camiyi vurdu: 3 yaralı

İsrail Gazze'de bir camiyi vurdu: 3 yaralı
İsrail Gazze'de bir camiyi vurdu: 3 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir camiyi bombaladı, bombardımanda 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, Aşkelon şehrinde 60 yaşındaki bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin El Şati Mahallesinde bulunan El Mustafa camisini bombalaması sonucu, biri ağır 3 Filistinli yaralandı. Yaralı kişilerin hastaneye kaldırdığı öğrenildi. 

Filistin Sağlık Bakanlığı, devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıklamıştı.
İsrail ordusu, çatışmalar başladığından beri Gazze tarafından 250'den fazla roket gönderildiğini açıkladı.  

Hamad Alnajjar

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