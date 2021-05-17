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İsrail Gazze'de kafeyi vurdu

İsrail Gazze'de kafeyi vurdu
İsrail Gazze'de kafeyi vurdu

İsrail savaş uçaklarının Gazze sahilindeki "Maldivler" adlı bir kafeye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail Gazze’de kafeyi vurdu - Tıkla İzle

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik saldırıları devam ediyor. Bugün yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze sahilindeki “Maldivler” adlı bir kafeyi hedef aldığı bildirildi. Saldırı sonrası kafede büyük hasar oluştuğu ve yangın çıktığı belirtildi. Filistin sivil savunma ekibi olay yerine intikal ederek alevleri söndürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e, yaralıların sayısının ise bin 305'e yükseldiğini açıkladı.

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