İsrail, Gazze'de katliam yaptı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesini bombaladı. Saldırıda aralarında bir bebek, bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 8 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle ayrıca bölgede büyük yıkıma meydana geldiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, dün sabah saatlerinden bu yana İsrail'in saldırılarında ikisi bebek ve ikisi kadın olmak üzere 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail, saldırılarını sürdürüyor.

Hamad Alnajjar



