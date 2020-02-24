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İsrail Gazze'yi vurdu: 4 yaralı

İsrail Gazze'yi vurdu: 4 yaralı
İsrail Gazze'yi vurdu: 4 yaralı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 Filistinli'nin yaralandığı bildirildi.

İsrail Gazze'yi vurdu: 4 yaralı - Tıkla İzle

Gazze'nin İsrail'i 21 füze ile vurmasının ardından, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 4 Filistinli'nin yaralandığını bildirirken, yaralıların Gazze'deki Şifa Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu daha önce, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 21 roket atıldığı, bunlardan 13'ünün imha edildiği ifade etmişti. İsrail askerlerinin, bu sabah Gazze Şeridi'nin doğu sınırında öldürdükleri Filistinlinin naaşına yaptıkları insanlık dışı uygulama, büyük tepkiye neden olmuş, olayın ardından Filistinli gruplar İsrail'e füze atarak karşılık vermişti.

Hamad Alnajjar

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