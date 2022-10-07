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İsrail güçleri, Batı Şeria'da yaralıyı taşıyan sivillere saldırdı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da yaralıyı taşıyan sivillere saldırdı
İsrail güçleri, Batı Şeria'da yaralıyı taşıyan sivillere saldırdı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Mazraa al-Gharbiyye bölgesinde İsrail askerleri tarafından vurulan yaralıyı taşıyan Filistinli sivillere saldırdı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da yaralıyı taşıyan sivillere saldırdı - Tıkla İzle

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinin kuzeyindeki Mazraa al-Gharbiyye bölgesinde İsrail askerleri tarafından vurulan yaralıyı kurtarmak isteyen Filistinli sivillere saldırdı. Sosyal medyaya yayılan görüntülerde, İsrail askerlerinin, sedye üzerinde yaralı halde yatan 17 yaşındaki yaralı genç Mehdi Ladawa'yı hastaneye kaldırmak isteyen sağlık görevlileri ve Filistinli sivillere sert müdahalesi görüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gencin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhammed Rabah
 

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