İsrail güçleri, bayramı kutlayan Filistinlilere saldırdı

Kudüs'teki Bab Al-Amud bölgesinde Kurban Bayramı'nı kutlamak için Filistinliler yollara akın etti. Yüzlerce çocuğun katıldığı kutlamalarda Filistin milli marşı okundu. Kutlamalar sırasında Filistinliler Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti kalacağını vurgularken, Filistin ulusal şarkılarını söyledi. Kutlamalar devam ederken kalabalığa müdahale eden İsrail güçleri, çok sayıda Filistinliye saldırdı. Olayda 7 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı. Son iki gün içinde İsrail güçlerinin Kurban Bayramı için hazırlıklar yapan Filistinlilere defalarca saldırdığı da kaybedildi.

Hamad Alnajjar