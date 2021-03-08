İsrail güçleri, bir Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da bulunan El Halil kentine bağlı Bani Naim ilçesinde. Filistinli bir aileye ait inşa halindeki ev İzinsiz olduğunu iddiasıyla yıktı.

Bütün resmi belgelerinin bulunduğunu söyleyen Filistinli aile, İsrail güçlerini engellemeye çalışsa da başarılı olmadı. Evi yıkılan Filistinli Javdat Al-Rajabi, “İnşa halindeki 500 metrekarelik evimin ve 200 metreküp kapasitesi olan kuyuyu yıktı. İsrail güçlerinin müdahalesiyle şantiyedeki yapı malzemeleri de zarar gördü” ifadelerini kullandı.

Sari Jaradat

