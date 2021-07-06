İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail güçleri, Filistinlerin kullandığı su şebekesini yıktı

İsrail güçleri, Filistinlerin kullandığı su şebekesini yıktı
İsrail güçleri, Filistinlerin kullandığı su şebekesini yıktı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kırsalında, Filistinlilerin tarım arazileri için kullandığı su şebekesini yıktı.

İsrail güçleri, Filistinlerin kullandığı su şebekesini yıktı - Tıkla İzle

İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'da bulunan El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesine baskın düzenlendi. Baskın sırasında İsrail güçleri, Filistinlilerin tarım arazilerin sulaması için ve günlük hayatta kullandığı su şebekesini yıktı.

İki kilometre uzunluğundaki su şebekesi bölgede yaşayan yaklaşık bin Filistinliye hizmet verirken, şebekenin tarım arazileri için ana su kaynağı olduğu öğrenildi.

Masafer Yatta bölgesindeki İsrail Yerleşimlere Direnme Komite koordinatörü Rateb Al-Jabour, “İsrail güçleri bölgeyi kuşattı. Bölge halkının gelip gitmesini engelledi. Binden fazla insanın yaşadığı bölgenin ana su şebekesini kesti. İsrail güçleri, vatandaşları bölgeden zorla yerinden ettirmeyi amaçlıyor. Bölgede bulunan yaklaşık 20 ev ve su kuyusu yıkımla karşı karşıya. İsrail tarafının Filistinlilere yönelik baskıyı durdurması için uluslararası ve insani kuruluşlara sesleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Sari Jaradat
 

İLGİLİ HABER
Kudüste İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı Kudüs’te İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı
İLGİLİ HABER
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridine hava saldırısı İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
İLGİLİ HABER
İsrail ateşkese rağmen Gazzeyi vurdu İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu
İLGİLİ HABER
İsrail güçlerinden Batı Şeriada Filistinli göstericilere müdahale: 294 yaralı İsrail güçlerinden Batı Şeria’da Filistinli göstericilere müdahale: 294 yaralı
İLGİLİ HABER
İsrail güçleri, Kudüste Filistinlilere ait bir dükkanı yıktı : 13 yaralı İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere ait bir dükkanı yıktı : 13 yaralı
İLGİLİ HABER
İsrailde yerleşim yerleri yakınında büyük yangın İsrail'de yerleşim yerleri yakınında büyük yangın

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.