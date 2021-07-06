İsrail güçleri, Filistinlerin kullandığı su şebekesini yıktı

İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'da bulunan El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesine baskın düzenlendi. Baskın sırasında İsrail güçleri, Filistinlilerin tarım arazilerin sulaması için ve günlük hayatta kullandığı su şebekesini yıktı.

İki kilometre uzunluğundaki su şebekesi bölgede yaşayan yaklaşık bin Filistinliye hizmet verirken, şebekenin tarım arazileri için ana su kaynağı olduğu öğrenildi.

Masafer Yatta bölgesindeki İsrail Yerleşimlere Direnme Komite koordinatörü Rateb Al-Jabour, “İsrail güçleri bölgeyi kuşattı. Bölge halkının gelip gitmesini engelledi. Binden fazla insanın yaşadığı bölgenin ana su şebekesini kesti. İsrail güçleri, vatandaşları bölgeden zorla yerinden ettirmeyi amaçlıyor. Bölgede bulunan yaklaşık 20 ev ve su kuyusu yıkımla karşı karşıya. İsrail tarafının Filistinlilere yönelik baskıyı durdurması için uluslararası ve insani kuruluşlara sesleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Sari Jaradat



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