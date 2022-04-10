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İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü - Tıkla İzle

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim şehrinde İsrail güçleri askeri kontrol noktasından geçerken silahla ateş açtı. O esnada açılan ateş sonucu yaralanan 47 yaşındaki Filistinli Ghada İbrahim Ali Sabateen hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 çocuk annesi kadının hastaneye sevk edilmesinin ardından kan kaybından dolayı yaşamını yitirdiği aktarıldı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bölgedeki dükkanlara baskın düzenleyerek, olay anını kaydeden güvenlik kameralarına el koyduğunu belirtti.

Muhammed Rabah
 

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