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İsrail güçleri, Filistinli esirin evini havaya uçurdu

İsrail güçleri, Filistinli esirin evini havaya uçurdu
İsrail güçleri, Filistinli esirin evini havaya uçurdu

İsrail güçleri, Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Filistinli esir Muhammed Kabha'nın evini havaya uçurdu.

İsrail güçleri, Filistinli esirin evini havaya uçurdu - Tıkla İzle

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin kentine bağlı Tura köyünde İsrail güçleri, Filistinli esir Muhammed Kabha'nın evini patlayıcılar ile havaya uçurarak yıktı. İsrail güçleri, 40 yaşındaki Kabha'nın evini yıkmak için köye baskın düzenlerken, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında birkaç Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri arbedenin ardından Filistinli esir Kabha'nın evini, altına yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail, Kabha'yı Yahudi yerleşimci Esther Horgen'i öldürmekle suçluyor.

Hamad Alnajjar

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