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İsrail güçleri Filistinli genci öldürdü

İsrail güçleri Filistinli genci öldürdü
İsrail güçleri Filistinli genci öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerinin ateş ettiği 18 yaşındaki Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beit Awwa şehrinde İsrail güçleri bir Filistinli genci vurdu.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin vurulan gence ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerini engellediği ve kan kaybeden gencin hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, ölen gencin 18 yaşındaki Halid Bedevi olduğunu açıkladı. Olayın ardından 2 Filistinli genç İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise polis aracına saldıran 3 Filistinliye müdahale edilmesi sonucu bir Filistinlinin öldüğü, 2'sinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Muhammed Rabah
 

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