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İsrail güçleri Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu

İsrail güçleri Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu
İsrail güçleri Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerini hava saldırısıyla vurdu.

İsrail güçleri Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu - Tıkla İzle

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerinde hava saldırısı düzenledi. İsrail, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye bölgesinde tarım arazileri ve Hamas'a ait bir bölgeyi vurdu. Gazze merkezindeki Nusseirat mülteci kampına yakın bir yerde, dört roketi ile saldırıldığını belirtti. İsrail'e ait bir televizyon kanalı "İsrail hava kuvvetleri tepki olarak Gazze Şeridi'ndeki hedefleri bombalıyor" şeklinde yayınlar yaparak saldırıyı duyurdu.

Saldırılarda herhangi bir canlı kaybı olmadığını öğrenildi.

Muhammed Rabah

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