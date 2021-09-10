İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İsrail güçleri gösteri yapan Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri gösteri yapan Filistinlilere saldırdı
İsrail güçleri gösteri yapan Filistinlilere saldırdı

Batı Şeria’daki El Halil kentinde İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail güçleri, Filistinlilerle çatıştı.

İsrail güçleri gösteri yapan Filistinlilere saldırdı - Tıkla İzle

Batı Şeria'nın El Halil kentinin merkezindeki İbn Rüşd kavşağında bir grup Filistinli, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi. Filistinliler, cuma namazının ardından düzenlenen gösteriye katılmak için Shuhada Caddesi'ndeki kontrol noktasında toplandı. Gösteri sırasında yollar kapatılarak, lastikler ateşe verildi. İsrail güçlerinin müdahalesiyle tansiyon yükselirken, İsrail güçleri ve Filistinliler çatıştı. İsrail güçleri Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş ve boş şişelerle karşılık verdi.

Sari Jaradat

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.