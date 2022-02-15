İsrail güçleri, koltuk değnekli yaşlı adamı darp etti

Filistinlilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden tahliyeye zorlanmasına karşı yapılan destek gösterilerine İsrail güçlerinin müdahalesi devam ediyor. Şeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere destek için bulunan 55 yaşındaki aktivist Muhammed Abu al-Humus, koltuk değnekleri olmasına rağmen İsrail güçleri tarafından darp edilirken, al-Humus'un İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben Gvir'in ofisinin karşısına "sembolik" olarak kurduğu ofiste yıkıldı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları nedeniyle son zamanlarda Şeyh Cerrah'ta tansiyon yeniden yükseldi.

Muhammed Rabah