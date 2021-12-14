İsrail güçleri, Kudüs'teki 2 ailenin evini yıktı

İşgalci İsrail güçlerine ait buldozerler, Kudüs'teki Muğrabi Kapısı yakınlarında yaşayan El-Hilisi ailesinin evini, izinsiz inşa ettikleri gerekçesiyle yıktı.

Kudüs'ün doğusundaki Al-Tur mahallesindeki Şiyah bölgesine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, Burkan ailesinin 1 ay önce yıkmaya başladığı evin temel yıkımını tamamladı.

Aile, yıkım masrafı 400 bin şekellik (yaklaşık 12 bin 850 dolar) cezadan kaçmak için Kasım ayında evlerini yıkmıştı. Fakat İsrail güçleri aileyi masrafları ödemeye mecbur bırakmak için binanın temellerini yıktı.