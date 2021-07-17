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İsrail güçleri, Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapattı

İsrail güçleri, Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapattı
İsrail güçleri, Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapattı

Fanatik Yahudilerin yarın Mescid-i Aksa'ya yönelik planladığı büyük baskın öncesi İsrail güçleri Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapatırken, en az 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapattı - Tıkla İzle

İsrail güçleri, Fanatik Yahudilerin yarın Mescid-i Aksa'ya yapacağı büyük baskın öncesinde Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapattı. Bölgede bulunan Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, Bab al-Amud bölgesine bariyerler yerleştirdi. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Bab al-Amud bölgesinde en az 3 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Tapınak (Heykel) grupları olarak adlandırılan aşırılık yanlısı Yahudi örgütleri, yarın sözde Tapınağın Yıkılışı'nın yıldönümünde Mescid-i Aksa'ya büyük baskın yapılması için çağrıda bulunmuştu. Filistin Alimleri Birliği ise, Yahudi yerleşimcilerin yarın kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları karşısında uyarıda bulunmuştu.

Filistinlilerden Mescid-i Aksa'ya giderek nöbet tutmalarını isteyen Birlik, ümmetin alimlerini de Filistin halkına destek olmaya ve işgalcilerin komplolarını deşifre etmeye davet etmişti.

Hamad Alnajjar

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