İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın girişinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda bir Filistinlinin kimlik kontrolü yapan İsrail polislerinden birinin silahını almaya çalıştığı ifade edildi. Polislerin ise kendilerini tehdit altında hissettiği, söz konusu Filistinliyi ateş açarak olay yerinde öldürdüğü aktarıldı. Öldürülen Filistinlinin İsrail'in güneyindeki Hura'da yaşayan 26 yaşındaki Muhammed Elasibi olduğu açıklandı.

“İsrail polisleri için herhangi bir tehlike oluşturmuyordu”

İsrail medyasına konuşan görgü tanıkları ise Elasibi'nin yakın zamanda Romanya'da tıp eğitimini tamamladığını, İsrail polisleri için herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirterek, “Polisler bir kadına uygunsuz şekilde davranıyordu. Filistinli adam kadına yardım etmeye çalıştı, sonra onu vurdular. Ateş açılması tamamen gereksizdi” ifadelerini kullandı.

Jeries Bassier



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.