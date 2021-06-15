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İsrail güçleri, Şam Kapısı önünde Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri, Şam Kapısı önünde Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri, Şam Kapısı önünde Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı’nda Filistinlilere müdahale ederek 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Şam Kapısı önünde Filistinlilere müdahale etti - Tıkla İzle

İsrail güçleri, Yahudi gruplar tarafından bugün yapılması planlanan bayrak yürüyüşü öncesi işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale ederek 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bölgeyi tahliye eden İsrail güçleri, eski şehir bölgesindeki Filistinlilerin dükkânlarını kapattı. İşgal güçleri ayrıca bayrak yürüyüşüne hazırlık olarak Mescidi Aksa çevresine demir bariyerleri yerleştirdi.

Filistinliler de bu grupların Müslüman Mahallesi'ne girmemesi için toplanma planı yaptı. Hamas ve İslami Cihad Hareketi yürüyüşün yapılması halinde gerilimin yeniden artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hamad Alnajjar
 

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