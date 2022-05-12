İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı

İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı
İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı

Filistinli sanatçılar, Batı Şeria’da İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh’in anısına Gazze’de bir duvara resmini yaptı.

İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze’de duvar resmi yapıldı - Tıkla İzle

Katar merkezli Al Jazeera haber kanalında görevli muhabir Shireen Abu Akleh dün işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Filistinli sanatçılar, Akleh'in anısına Gazze'de bir duvara resmini yaptı. Duvar resminde Akleh'in portresi, kurşunların isabet etmesi ve üzerinde “basın” yazılı bir kask, Mescid-i Aksa ve Akleh'in vurularak yere yığıldığı an resmedildi.

Al Jazeera Arapça'nın önde gelen isimlerinden biri olan Akleh, 15 yıldır İsrail-Filistin çatışmalarını takip ediyordu. Akleh'in öldürülmesi tüm dünya tarafından kınanırken, İsrail olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhammed Rabah

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.