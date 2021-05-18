İsrail güçlerinden Filistinlilere Şam Kapısı'nda plastik mermili müdahale

İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, Filistinliler de İsrail karşıtı protestolara devam ediyor. Bir grup Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde bir araya geldi. Filistinli göstericilerin Şam Kapısı önünde toplanmasına izin vermeyen İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etti. İsrail güçlerinin plastik mermili müdahalesi sonucu 1 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına aldı.

Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah, Cenin, El Halil ve Beytullahim kentlerinde de Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi. İsrail güçleri, Batı Şeria'daki gösterilere gerçek mermilerle müdahale etti.