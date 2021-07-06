İsrail, Güney Kore'ye aşıları göndermeye başladı

İsrail ile Güney Kore arasında son kullanma tarihi yaklaşan Pfizer/BioNtech aşılarının 700 bin dozunun takası için anlaşmaya varılmıştı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ardından İsrail, Güney Kore'ye korona virüs aşılarını göndermeye başladı. İsrailli yetkililerin uçağa yüklediği aşılar Güney Kore'ye doğru yola çıktı.

Öte yandan İsrail ile Güney Kore arasında imzalanan anlaşma kapsamında İsrail ay sonuna kadar uygulanması gereken 700 bin doz aşısını Güney Kore'ye verecek, bunun karşılığında Güney Kore'den yıl sonunda aynı dozda aşı alacak.



Hamad Alnajjar

