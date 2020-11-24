İsrail hapishanelerinde koronaya yakalanan Filistinlilerin sayısı 135 oldu

Filistin Tutuklular ve Serbest Bırakılanlar İşleri Dairesi, Beytüllahim'in güneyindeki Etzion hapishanesinde ve Nablus'un güneyindeki Hawara hapishanesinde 2 Filistinlinin daha korona virüse yakalanmasıyla, İsrail'in farklı hapishanelerinde korona virüs olan Filistinlilerin sayısının 135'e yükseldiğini duyurdu. Hawara hapishanesinde bir korona virüs hastası Filistinlinin diğer tutuklularla temasta olması nedeniyle en az 22 tutuklunun karantinaya alındığı açıklandı.

Filistinli Tutsaklar Kulübü'nün Medya Koordinatörü Amani Farajneh, “Etzion ve Hawara hapishanesindeki yeni 2 vaka ile İsrail'in farklı hapishanelerinde korona bulaşmış tutuklu Filistinlilerin sayısı 135 oldu. Yaklaşık 100 vaka İsrail kuzeyindeki Gilboa Hapishanesinde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Filistin basınına göre, İsrail'in farklı hapishanelerinde 40'ı kadın, 170'i çocuk olmak üzere en az 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.