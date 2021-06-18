İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail ile Filistin arasında 1 milyon doz aşı takası yapılacak

İsrail ile Filistin arasında 1 milyon doz aşı takası yapılacak
İsrail ile Filistin arasında 1 milyon doz aşı takası yapılacak

İsrail ile Filistin, 1-1.4 milyon doz korona virüs aşısının takası konusunda anlaştı.

Filistin yönetimi ile İsrail, 1 milyon dozdan fazla korona virüs aşısının takası için anlaştı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail, son kullanma tarihi yaklaşan 1-1.4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını Filistin'e gönderecek. Filistin yönetimi ise Eylül-Ekim ayında alacağı Pfizer/BioNTech aşısını İsrail'e verecek.

Filistinli yetkililere göre, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yalnızca yaklaşık yüzde 30'u en az 1 doz aşı aldı. Yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 85'ini aşıladıktan sonra normale dönen İsrail ise Batı Şeria ve Gazze'deki 4.5 milyon Filistinli ile aşılarını paylaşmadığı için eleştirilmişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.