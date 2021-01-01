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İsrail işgal güçleri, savunmasız Filistinli genci silahla ağır yaraladı

İsrail işgal güçleri, savunmasız Filistinli genci silahla ağır yaraladı
İsrail işgal güçleri, savunmasız Filistinli genci silahla ağır yaraladı

İsrail işgal güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El-Tuwanah köyünde savunmasız Filistinli bir genci silahla vurarak ağır yaralandı.

İşgal altındaki Batış Şeria'nın El Halil kentinde yer alan El Tuwanah köyünde 24 yaşındaki Haroun Rasmi Abu-Aram, jeneratörüne el koymak isteyen İsrail askerleri ile tartışmaya başladı. Görgü tanıkları, bir süre sonra İsrail işgal güçlerinin 24 yaşındaki gence yakın mesafeden ateş açtığını belirterek Abu Aram'ın boynundan yaralandığını ifade etti. Yerel kaynaklar, Abu-Aram'ın Yatta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ve sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti. Olay yerindeki bir kişinin kaydettiği görüntülerde, Abu-Aram'ın jeneratörüne el koymak isteyen işgalci İsrail güçlerine direndiği görülürken, kısa süre sonra silah sesi duyuluyor.

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