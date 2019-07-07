İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail işgaline karşı çıkan genç darp edilip tutuklandı

İsrail işgaline karşı çıkan genç darp edilip tutuklandı
İsrail işgaline karşı çıkan genç darp edilip tutuklandı

Kudüs’ün İseviye Mahallesi’ni işgal eden İsrailli güvenlik güçleri, bir genci darp ederek gözaltına aldı.

İsrail işgaline karşı çıkan genç darp edilip tutuklandı - Tıkla İzle

İsrail, Kudüs'ün doğusunda bulunan İseviye Mahallesi'ni işgal etme çalışmalarına devam ediyor. İsrail kuvvetlerinin işgaline ise bölge sakini bir genç tepki gösterdi. Münakaşanın ardından tansiyon yükselince İsrail güçleri genci gözaltına almak istedi. Dirençle karşılaşan İsrail askerleri, genci darp ederek gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin geçen hafta İseviye Mahallesi'nde bir genci öldürmesiyle bölgede tansiyon yükseldi. Bölge sakinlerinin İsrail askerlerinin her geçen gün artan yayılmacı hareketleri nedeniyle olumsuz etkileniyor.
Filistinli kaynaklarına göre, 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk da dahil olmak İsrail hapishanelerinde 6 bin 500'den fazla Filistinli tutuluyor.  

Muhammed Rabah

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.