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İsrail Korona virüs nedeniyle Bney Brak kentini karantina altına aldı

İsrail Korona virüs nedeniyle Bney Brak kentini karantina altına aldı
İsrail Korona virüs nedeniyle Bney Brak kentini karantina altına aldı

İsrail makamları ülkede en çok Korona virüs vakasının görüldüğü bölgelerden Bney Brak kentini karantina altına aldı.

İsrail'de en çok Korona virüs vakasının görüldüğü bölgelerden Bney Brak kenti karantina altına alındı.

İsrail makamları Korona virüsün yayılmasını engellemek için aldığı yeni tedbirler kapsamında Tel Aviv kentinin doğusundaki Bney Brak kentini karantina altına aldı. Karar sonrası Bney Brak'e acil durumlar dışında girişler ve çıkışlar kapatılırken, polis, kentte kontrol noktaları kurdu. Polis, Bney Brak'ta yaklaşık 1000 polis konuşlandırdığını açıkladı.

Öte yandan, İsrail'de şu ana kadar toplam 7030 Korona virüs vakası tespit edilirken, bu vakalardan yaklaşık 900 kişi Bney Brak'ta kaydedildi.

Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah
 

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