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İsrail, Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı

İsrail, Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı
İsrail, Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı

İsrail, işgal altındaki Kudüs'ün Valisi Adnan Gays ve birkaç kişiyi gözaltına aldı.

İsrail, Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı - Tıkla İzle

Filistin'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önde gelen isimlerinden Faysal Hüseyni için Kudüs'teki Beyt el-Şark binasının önünde anma töreni düzenlendi. Törene Kudüs Valisi Adnan Gays ve birçok Fetih Hareketi yetkilisi katıldı. İsrail güçleri tarafından anma törenine baskın düzenlenerek Vali Adnan Gays ve birkaç kişi gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltına alınanların sorgu merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önde gelen isimlerinden Faysal Hüseyni 31 Mayıs 2001'de Kuveyt'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Hamad Alnajjar

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