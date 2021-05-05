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İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Hama kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Lazkiye’deki saldırıda bir sivilin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

İsrail Lazkiye’yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

İsrail tarafından Suriye'nin Lazkiye ve Hama kentlerindeki bazı noktalara saldırısı gerçekleştirildi. Lazkiye'deki saldırıda bir sivilin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Saldırı sırasında plastik bir fabrikanın da vurulması sonucu yangın çıktı.İsrail ordusundan saldırı ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

İsrail, Suriye'nin 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana bölgedeki terörist gruplarla mücadele çabaları gerekçesiyle İran bağlantılı askeri milisleri hedef almak için yüzlerce saldırı gerçekleştirmişti.

Abu Mucahit El Halebi
 

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