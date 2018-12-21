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İsrail, Lübnan sınırında bir tüneli patlattı

İsrail, Lübnan sınırında bir tüneli patlattı
İsrail, Lübnan sınırında bir tüneli patlattı

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah’a ait bir tünelin patlatıldığını duyurdu.

İsrail, Lübnan sınırında bir tüneli patlattı - Tıkla İzle

İsrail ordusu, iki hafta önce tespit edilen Hizbullah'a ait tünellerin patlatılarak yok edilmeye başlandığını duyurdu. İsrail ordusu sözcüsü General Jonathan Connerys, "Ordumuzun operasyonu, bu aşamada tünelleri yok etmeye başladı" ifadelerini kullandı. General, Hizbullah'a ait tünellerin sayısına ilişkin bilgi vermezken tünellerin yok edilişinin haftalar sürebileceğini belirtti. Ayrıca ordu sözcüsü bölge sakinlerinin tünelin imha edileceğine dair önceden bilgilendirildiğini söyledi.

İsrail ordusu daha önce Lübnan sınırında Hizbullah'a ait 4 tünelin keşfedildiğini açıklamıştı. İsrail 4 Aralık'ta Lübnan sınırındaki Hizbullah'a ait tünelleri yok etmek için ‘Kuzey Kalkanı' adı altında askeri operasyon başlattığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan sınırındaki askeri operasyonun tünel tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini açıklamıştı.  

Muhammed Rabah - Hamad Alnajjar

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