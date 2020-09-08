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İsrail ordusu Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da 50’den fazla Filistinli’yi gözaltına aldı.

İsrail işgali altında olan Batı Şeria'da İsrail ordusu en az 50 Filistinli'yi gözaltına aldı. Filistinli Tutsaklar Kulübü yaptığı açıklamada çoğu gözaltının El Halil Valiliği'nde yaşandığını belirtti. Bu baskının 2020 yılından bu yana kadarki en büyüğü olduğunu da belirtti. Filistinli Tutsaklar Kulübü "İsrail hapishanelerinde korona virüs yayılmaya devam ederken, Filistinlileri gözaltına almayı bir suç olarak görüyoruz " dedi.

Filistinli Tutsaklar Kulübü, El Halil kentinin Kudüs'ten sonra en çok baskın yapılan şehir olduğunu sözlerine ekledi. Yerel kaynaklara göre gözaltılar sadece sivil Filistinleri değil bir dizi Hamas liderini ve Filistinli siyasetçileri de içeriyor.

Muhammed Rabah 

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