İsrail ordusu Filistinli mahkumun evini yıktı

İsrail askerleri bugün erken saatlerde El-Halil şehrindeki Al-Jamiah Mahallesi'ne gelerek, Filistinli mahkum Arafat İrfaie'ye ait dairelerin olduğu 5 katlı binanın etrafını sardı. Askerler planlanan yıkımı gerçekleştirmek için Irfaie'nın 2. ve 4. katlarda yaşayan akrabalarını zorla dışarı çıkardı. Yıkım, İsrail mahkemesinin Irfaie ailesinin planlanan yıkıma karşı temyiz başvurusunu reddetmesinden 1 hafta sonra gerçekleştirildi.

İsrail askerleri yıkımı protesto edenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistinli gençlere ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı. İsrail Özel Kuvvetlerinin bir birimi olan Yamam, geçen ay Al-Bireh Mahallesi'nde düzenlenen baskında 29 yaşındaki Arafat Irfaie'yi tutukladı. İşgal kuvvetleri, Irfaie'yi iki ay önce cesedi Kudüs'te bir ormanda 13 yerinden bıçaklanmış halde bulunan bir Siyonisti öldürmekle suçluyor.

Sari Jaradat