İsrail ordusu, Gazze'ye hava ve kara operasyonu başlattı

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek” dedi.

150'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI!

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son birkaç dakika içinde 150'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.

SİREN SESLERİ YENİDEN ÇALMAYA BAŞLADI!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmasının ardından İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.

EL KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA!

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 50 füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.