İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey yöneticisini öldürdü

İsrail ordusu Gazze'deki Filistinleri hedef almaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Filistin direniş örgütü Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Hamid Ahmed Abed Kudri'yi öldürdü. İsrail ordusu, saldırı anının görüntülerini sosyal medyadan yayınladı. Görüntülerde hareket halindeki bir aracın füzeyle vurulduğu ve aracın alev topuna dönüştüğü gözleniyor.

Hamid Ahmed Abed Kudri, İran fonlarını Hamas'a aktarmakla suçlanıyordu.

Cumartesi başlayan İsrail saldırılarında Gazze'de 24 sivil şehit olurken 150'den fazlası yaralandı.

İsrail tarafında ise Gazze füzeleriyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Aşdod şehrine düşen bir füzeden fırlayan şarapnel parçasıyla 35 yaşındaki bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "Ordudan, Gazze'deki terör unsurlarına yönelik saldırılarını sürdürmesini istedim. Ayrıca Gazze Şeridi çevresindeki birliklerin tanklar, toplar ve piyadelerle desteklenmeleri yönünde talimat verdim” ifadelerini kullanmıştı.