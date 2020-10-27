İsrail ordusu, Lübnan köylerine benzer bir köy inşa etti

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, askeri yeteneklerin güçlendirmek ve kuzeydeki acil durumlara hızlı müdahale sağlamak amacıyla sınıra 300 metre mesafede Lübnan köylerine benzer bir köy inşa edildiği belirtildi. Askeri eğitim için kullanılacak köye "Celile Ormanları" ismi verildiği ifade edildi. Köyün açılış törenine Kuzey Bölge Komutanı Amir Barem ve İsrail ordusunun üst düzey komutanları katıldı.

Barem yaptığı açıklamada, "Bu tesis, çalışmalarımızın kalitesinin ve hazırlığımızın canlı bir örneğidir. Savaşçılarımızın yeteneklerini artırıyor. Onları Hizbullah ile savaşmak ve yenilgiye uğratmak için gereken şekilde savaşmaya hazırlıyoruz" dedi.

Hamad Alnajjar