İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İsrail polisi Filistinli genci vurdu

İsrail polisi Filistinli genci vurdu
İsrail polisi Filistinli genci vurdu

İsrail'in Bab Al-Amoud bölgesinde Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından vuruldu.

İsrail polisi Filistinli genci vurdu - Tıkla İzle

İsrail'in Bab Al-Amoud bölgesinde Filistinli bir genç ve polis arasında tartışma çıktı. Filistinli gencin Batı Şeria'daki Tekoa yerleşim birimine girmeye çalıştığı ve bu sebeple İsrail güçleri tarafından vurulduğu iddia edildi. İsrail Magen David Adom Acil Servisi, Filistinli gencin silahlı olduğunu ve bir polis memuru yaraladığı için vurulduğunu söyledi.

Filistin kaynaklarına göre ise İsrail güçleri Kudüs'te Bab Al-Amoud çevresinde bulunan herkese saldırarak, Mescid-i Aksa'ya tüm girişleri kapattı.

Muhammed Rabah

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.