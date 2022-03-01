İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti

İşgal altındaki Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud'da İsra ve Miraç anma etkinliğine katılan Filistinlilere, İsrail polisi müdahale etti. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre 3 İsrail polisi, Filistinli bir kıza vahşice saldırdı. İşgalci askerlerin kızın hareketlerini kısıtlayarak yüzüne birkaç kez tokat attığını belirten tanıklar, polislerin daha sonra kızı bilinmeyen bir yere götürdüklerini aktardı. Filistin Kızılayı yaşanan arbedede, aralarında 6 aylık bir bebeğin ve engelli bir çocuğun da bulunduğu 31 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. İsrail polisinden yapılan açıklamada ise, çıkan olaylarda 4 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Çatışmalarda 20 Filistinli tutuklandı.



Muhammed Rabah

