İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail polisinin saldırıları sürüyor. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslümana sert müdahalede bulundu. Paniğe kapılan Müslümanlara, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldıran İsrail polisi 152 kişiyi yaraladı.

Kudüs'teki Kızılay tarafından yapılan açıklamada, yaralıları tedavi etmek için bir sahra hastanesi kurulduğu ve özellikle vücudunun üst bölgelerinden yaralanan birçok kişinin Kudüs'teki Al-Makassed Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı. Yetkililer ayrıca, yaralı 2 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

400 Müslüman tutuklandı

Mescid-i Aksa'nın yöneticisi Şeyh Omar-Al-Kiswani, İsrail güçlerinin 400 kişiyi tutukladığı açıkladı.

İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırı, Ramazan ayının ikinci Cuma namazına katılması planlanan binlerce Müslümanın Mescid-i Aksa'da namaz hazırlığı yaptığı esnada düzenlendi.

Muhammed Rabah

