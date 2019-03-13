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İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açtı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açtı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açtı

İsrail polisi, dün kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını bugün yeniden açtı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın kapılarını yeniden açtı - Tıkla İzle

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapıları sabahın erken saatlerinde yeniden açıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Azzam el-Hatip yaptığı açıklamada, dünden beri kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın kapılarının yeniden açıldığını belirtti. Kapıların açılmasının ardından Müslümanlar Mescidi Aksa'da sabah namazını kıldı.

İsrail polisi, dün Mescid-i Aksa'daki İsrail polis karakoluna molotof kokteyli atıldığını iddia etmişti. İsrail polisi, bu olay üzerine öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmış, ikindi, akşam ve yatsı ezanlarının okunmasına izin vermemişti. Dün akşam saatlerinde Filistinliler Mescidi, Aksa'nın kapılarının yeniden açılması için İsrail'e tepki göstererek Aksa çevresinde protesto eylemi gerçekleştirmişti.  

Hamad Alnajjar

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