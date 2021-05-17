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İsrail saldırılarında son durum: 212 kişi hayatını kaybetti 1.400 yaralı

İsrail saldırılarında son durum: 212 kişi hayatını kaybetti 1.400 yaralı
İsrail saldırılarında son durum: 212 kişi hayatını kaybetti 1.400 yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında can kaybının 212’ye yükseldiğini açıkladı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırısında merkezi laboratuvar hasar gördü

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yusef Abu Al-Rish yaptığı açıklamada, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Gazze'deki merkezi laboratuvar Alremal'in hasar aldığını belirtmişti. Saldırının İsrail'in acımasız saldırılarına dair yeni bir kanıt olduğunu ifade eden Al-Rish, sağlık personeli ve kurumlarının kasıtlı olarak hedef alındığını belirtmişti. Laboratuvarın Gazze Şeridi'nde korona virüs üzerine çalışan tek yer olduğunu belirten Al-Rish, saldırı nedeniyle laboratuvardaki test ve aşılama hizmetlerinin askıya alındığını açıklamıştı.
İsrail'in düzenlediği hava saldırısı sırasında laboratuvarın yakınındaki Faysal el-Şawa binasının vurulduğu ve laboratuvarın da bu saldırıda hasar aldığı belirtilmişti.

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