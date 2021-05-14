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İsrail saldırılarının hedefi Gazze'de yıkım görüntülendi

İsrail saldırılarının hedefi Gazze'de yıkım görüntülendi
İsrail saldırılarının hedefi Gazze'de yıkım görüntülendi

İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze’de yerleşim alanlarının vurulması sonucu meydana gelen yıkım görüntülendi.

İsrail saldırılarının hedefi Gazze’de yıkım görüntülendi - Tıkla İzle

İsrail güçleri, önce Kudüs'te ardından da Gazze'deki Filistinlilere saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu özellikle Gazze'de yerleşim alanlarını vuruyor. Yerleşim alanlarının enkaza döndüğü bölgede, evler kullanılamaz hale geldi. Büyük bir yıkımın meydana geldiği Gazze'de halk korku içinde.

Yerleşim yerlerini hedef alan İsrail, saldırılarda mülteci kamplarını da vurdu. Gazze'deki al-Shati mülteci kampında yaşayan Filistinli Khitam Mohammed, saldırılarda mülteci kampının vurulmasının ardından çocuklarıyla birlikte evsiz kaldı. Çocukların oyuncaklarını da bırakıp evlerinden ayrıldığı Gazze'de halk korku içinde.

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