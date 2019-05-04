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İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu

İsrail Ramazan öncesi Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze'de, 6 katlı bir binayı daha vurdu. Vurulan binada Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisinin de olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu - Tıkla İzle

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin şehir merkezindeki 6 katlı bir binayı bombaladı. Hava saldırısı sebebiyle bina yıkılırken, çevredeki evlerin zarar gördüğü belirtildi. Vurulan binanın içerisinde de Anadolu Ajansının ofisinin olduğu aktarıldı. 

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana devam ettiği saldırılarda 14 aylık bebeği ve annesi dahil 3 Filistinli hayatını kaybetti, en az 20 Filistinli de yaralandı.  

İsrail, Gazze'ye hava saldırısında anne ve bebeğini öldürdü

 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir anne ve 14 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin doğusunda düzenlediği hava saldırısında, bir anne ve 14 aylık bebeğinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sabah saatlerinden bu yana İsrail'in Gazze'ye devam ettiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. İsrail'in saldırıları ise hala devam ediyor.  

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze saldırısına kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırısına kınama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının da olduğu bölgeye düzenlediği saldırıyı resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajla kınadı. Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun.”  

Hamad Alnajjar

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