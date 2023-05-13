İsrail savaş uçakları Gazze'de sivillerin evlerini bombaladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 5. gününde devam ediyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bulunan 6 evi bombalayarak yerle bir etti. İsrail'in evleri bombaladığı anlar ise kameralara yansıdı. Filistinli kaynaklara göre Cebali mülteci kampı yakınında bulunan Nabhan ve El Haw ailesine ait iki ev İsrail güçleri tarafından hedef alınarak defalarca vuruldu. Nusseirat mülteci kampının da ayrıca İsrai'e ait savaş uçakları tarafından direkt olarak hedef alındığı öğrenildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan El Shanbari ailesine ait bir evde ve El Zaytoun semtindeki Tafesh ve Selmy ailesinin evleri de İsrail'in saldırıları sonucu tamamen yıkıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bombalanan evlerde ölü veya yaralı sayısına dair henüz bir bilgi verilmezken saldırıya uğrayan evlerin çevresindeki yapıların hasara uğradığı belirtildi.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarda 34 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, 147 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Muhammed Rabah



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