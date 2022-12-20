İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'İran'a baskı yapma zamanı'

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail basın ofisi tarafından düzenlenen Yahudi Medya Zirvesi'ne katıldı. Gantz, uluslararası toplumdaki ortakları İran'la ilgili koordineli şekilde hareket etmeye çağırarak, "İran, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rusya'ya silah sağladığı iddiasıyla şu anda içeride sosyo-ekonomik zorluklarla ve dışarıdan gelen baskılarla karşı karşıya. Ortaklarımızla askeri, istihbarat ve diplomatik işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Yahudi örgütleriyle bağlantı kurmanın ve bu sorunla ilgili diyalogu geliştirmenin yollarını bulmalıyız. Güç kullanmanın ve gücün neler yapabileceğini göstermenin zamanı geldi. İran'a gelişmiş bir nükleer anlaşma için baskı yapma zamanı" ifadelerini kullandı.

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