İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail, Suriye'de en az 30 hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'de en az 30 hava saldırısı düzenledi
İsrail, Suriye'de en az 30 hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin Irak sınırı yakınında bulunan Deyrizor ve Elbu Kemal bölgelerine en az 30 hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye'de en az 30 hava saldırısı düzenledi - Tıkla İzle

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye'nin Irak sınırı yakınında bulunan Deyrizor ve Elbu Kemal bölgelerine en az 30 hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırıda Esad rejimi ve İran destekli grupların üslerinin hedef alındığı açıkladı. Saldırı sırasında büyük patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi. Suriye basınına göre, İsrail'in Deyrizor ve Elbu Kemal bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini ve fırlatılan bazı füzelerin Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Hamad Alnajjar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.