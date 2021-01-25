İsrail uçuşları 31 Ocak'a kadar durduruldu

THY'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'e gerçekleştirilen uçuşların geçici olarak 31 Ocak'a kadar durdurulduğu duyuruldu. Paylaşımda, "Yetkili makamlarca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar 26 Ocak'tan başlayarak, 31 Ocak 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada, bu ülkeye seyahat edecek yolcuların bilet değişikliklerini çağrı merkezi, satış ofisleri ve acentelerden gerçekleştirebileceği belirtildi. İsrail'den dün yapılan açıklamada korona virüse karşı önlem amacıyla tüm uluslararası uçuşların durdurulacağı açıklanmıştı.

Ferhat Yasak