İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail uçuşları 31 Ocak'a kadar durduruldu

İsrail uçuşları 31 Ocak'a kadar durduruldu
İsrail uçuşları 31 Ocak'a kadar durduruldu

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı uçuşların 31 Ocak'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

THY'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'e gerçekleştirilen uçuşların geçici olarak 31 Ocak'a kadar durdurulduğu duyuruldu. Paylaşımda, "Yetkili makamlarca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar 26 Ocak'tan başlayarak, 31 Ocak 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada, bu ülkeye seyahat edecek yolcuların bilet değişikliklerini çağrı merkezi, satış ofisleri ve acentelerden gerçekleştirebileceği belirtildi. İsrail'den dün yapılan açıklamada korona virüse karşı önlem amacıyla tüm uluslararası uçuşların durdurulacağı açıklanmıştı.

Ferhat Yasak

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.