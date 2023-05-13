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İsrail ve Filistin arasında ateşkes

İsrail ve Filistin arasında ateşkes
İsrail ve Filistin arasında ateşkes

Mısır arabuluculuğuyla İsrail ve Filistin arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.


İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef almasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Mısır'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Filistin güçleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.
İslami Cihad Hareketi Politika Departmanı Başkanı Muhammed El Hindi tarafından yapılan açıklamada, Mısırlı yetkililer aracılığıyla İsrail ve Filistinli güçler arasında saat 22.00'dan sonra geçerli olacak ateşkes konusunda anlaşıldığı ifade edildi.
Söz konusu ateşkese göre, İsrail ordusu, Gazze'deki siviller ve yerleşim yerlerini hedef almayacak.

Muhammed Rabah
 

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