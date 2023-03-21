İsrail, Yahudi yerleşimcilere dört yerleşim birimine geri dönüşün yolunu açtı

İsrail parlamentosu, bölgede tansiyonu yükseltecek bir karara imza attı. Filistin, Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından eleştirilen karar ile Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki 4 yerleşim birimine geri dönüşünün yolunu açıldı. Daha önceki bir ayrılma yasasının belirli maddelerinin yürürlükten kaldırılması ile Yahudi yerleşimcilerin İsrail ordusunun onayı koşuluyla 2005 yılında boşaltmaları emredilen işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı 4 yerleşim yerine geri dönmelerine izin verilecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeineh yaptığı açıklamada, "Bu, kınanmış ve reddedilmiş bir karardır. Tüm uluslararası meşru kararlara aykırıdır" dedi.

“Sükuneti yeniden tesis etme çabalarına ters etki yapıyor”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise, ABD'nin İsrail'in kararından “son derece rahatsız olduğunu" belirterek, ABD'nin "yerleşimlerin barışa ve iki devletli bir çözüme ulaşılmasına engel olduğu" yönündeki tutumunu yineledi. Patel, "Gerilimlerin arttığı bir zamanda gelen yasal değişiklikler özellikle provokatif ve Ramazan ayı, Hamursuz Bayramı ve Paskalya tatillerine girerken bir miktar sükuneti yeniden tesis etme çabalarına ters etki yapıyor" dedi.

"Açık bir geri adım"

AB, İsrail'in kararını kınayarak, kararın "gerilimi azaltma çabalarına ters etki" ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünden "açık bir geri adım" olduğunu belirtti. Bir AB sözcüsü yaptığı açıklamada, "İsrail'i bu yasayı iptal etmeye ve zaten çok gergin olan durumun yatıştırılmasına katkıda bulunacak adımlar atmaya çağırıyoruz” dedi.

İsrail, 1967'den bu yana Filistinlerin yaşadığı topraklarda yaklaşık yasa dışı 140 yerleşim yeri kurdu. Yerleşimciler ise hükümetin izni olmadan çok sayıda ileri karakol inşa etti. Çoğu ülke, İsrail'in 1967 savaşında ele geçirdiği topraklarda inşa ettiği yerleşim yerlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı buluyor ve Filistin ve İsrail arasındaki barışa engel olarak görüyor.

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