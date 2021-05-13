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İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu

İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu
İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu

İsrail, insansız hava aracı (İHA) ile hava saldırısında yaralananlara yardım eden sivilleri hedef aldı.

İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu - Tıkla İzle

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze'nin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi'ndeki Al Thalatiny Caddesi üzerinde İsrail tarafından daha önce vurulan bir noktada yaralılara yardım eden sivilleri insansız hava aracı (İHA) ile vurdu. Filistinli kaynaklar saldırılar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail'in sivilleri hedef aldığı saldırı anı anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kayıt altına alındı.

İsrail saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a yükseldiğini açıklamıştı.

Muhammed Rabah

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