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İsrail'de 20 Aralık'ta korona virüs aşılaması başlayacak

İsrail'de 20 Aralık'ta korona virüs aşılaması başlayacak
İsrail'de 20 Aralık'ta korona virüs aşılaması başlayacak

İsrail Sağlık Bakanlığı, Covid-19’a karşı halkın 20 Aralık'ta aşılanmaya başlanacağını açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19'a karşı aşı halkın 20 Aralık'ta aşılanmaya başlanacağını duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hezi Levi, İsrail sağlık yetkililere aşılama başlamak için gerekli hazırlıkların yapılmasına talimat verdi. Levi, halktan önce sağlık çalışanlarına aşı verileceğini söyledi. Levi, aşı alacak ilk grupları belirtmek için bakanlığın incelemeler yaptığını ve gelecek 2 gün içerisinde incelemelerin bitmiş olacağını da vurguladı. İsrail'e aşıların ABD'li Pfizer tarafından sağlanacağı açıklandı. İlk korona virüs aşıları İsrail'e gelecek günlerde ulaşacak. İsrail, geçen ay 8 milyon aşı dozu sipariş etmişti.

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