İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İsrail'de 3 doz aşılı kişide Omicron mutasyonu tespit edildi

İsrail'de 3 doz aşılı kişide Omicron mutasyonu tespit edildi
İsrail'de 3 doz aşılı kişide Omicron mutasyonu tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den İsrail’e gelen 3 doz Pfizer/BioNTech aşısı olan bir kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiğini ifade ederek, ülkedeki Omciron vaka sayısının 3’e yükseldiğini aktardı.

Covid-19'un Güney Afrika'da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron yayılmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den İsrail'e dönen İsrail uyruklu ve 3 doz Pfizer /BioNTech aşısı olan bir kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı. Ülkedeki Omicron vaka sayısının 3'e yükseldiğini ifade eden Bakanlık, İsrail'de 30 kişide daha Omicron şüphesi olduğunu ve söz konusu kişilere yapılan testlerin henüz sonuçlanmadığını açıkladı.

Söz konusu 30 kişiden 24'ünün aşısız olduğu veya 6 ay önce hastalığı geçirdiği ifade edilerek, 11'inin yakın zamanda yurt dışı seyahatinden döndüğü aktarıldı.

Öte yandan İsrail'de ilk Omicron vakaları, Malavi ve Güney Afrika'dan gelen 2 yolcuda tespit edilmişti.

İLGİLİ HABER
Fransada ilk Omicron vakası Fransa’da ilk Omicron vakası
İLGİLİ HABER
Covid-19un Omicron mutasyonu Hindistana sıçradı Covid-19’un Omicron mutasyonu Hindistan’a sıçradı
İLGİLİ HABER
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicronla ilgili endişelerimiz var Prof. Dr. Tevfik Özlü: 'Omicronla ilgili endişelerimiz var'
İLGİLİ HABER
ABDde ilk Omicron vakası tespit edildi ABD'de ilk Omicron vakası tespit edildi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.